شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة الصالات يواصل استعداداته لبطولة تايلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر لكرة الصالات تدريباته بعد وصول بعثة المنتخب إلى تايلاند، للمشاركة في البطولة الودية الدولية التى ستبدأ فى الأول من مارس المقبل، فى إطار خطة إعداد المنتخب للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

واختار الجهاز الفني بقيادة هشام صالح قائمة تضم 14 لاعبًا لخوض مباريات البطولة هم: محمود عبد الوهاب شوبير، جمال عبدالناصر، علاء عيسي دونجا، محمد سعيد لبيب، محمود فتحي تريكة، محمد طلعت فرج، محمد هاني مغربي بكار، إبراهيم السيد صلاح، محمد عبدالحميد، مصطفي عيد، أحمد عبدالقادر موزة، خالد عبدالله ماردونا، محمد جمال حداد وعبدالرحمن سيد بودي.