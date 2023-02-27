الامارات | بطولة سكاي دايف أبوظبي الدولية تنطلق الخميس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بطولة سكاي دايف أبوظبي الدولية الثانية يوم الخميس المقبل، وتستمر أربعة أيام بمشاركة دولية واسعة للتنافس في مسابقة دقة الهدف والتماسك، حيث من المقرر ان تستمر المنافسات حتى عصر يوم الأحد المقبل موعد تتويج الفائزين من القافزين على الصعيد الفردي والفرقي.

وتشارك في المنافسات التي تقام بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للرياضات الجوية وبمشاركة 14 فريقا يمثلون 8 دول هي: روسيا وكرواتيا وإيطاليا وألمانيا والبحرين والكويت وسلطنة عمان والامارات وتشارك كل من البحرين وروسيا بأربعة فرق.

وبدأت الفرق في الوصول والتدريب حيث يسمح للفرق المشاركة بالتدريب اليومي.