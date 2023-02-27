شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على القنوات الناقلة لحفل ذا بيست 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يقيم الفيفا حفله السنوي (الإثنين 27 فبراير/ 2023) في العاصمة الفرنسية باريس للكشف الفائزين بجوائز الأفضل في العالم عن العام المنقضي 2022، سواء فيما يخص أفضل لاعب أو أفضل مدرب أو غيرهما من الجوائز على صعيد منافسات الرجال والسيدات.

وتعتبر جائزة "ذا بيست" هي الجائزة الأهم على مستوى العالم، كون من يمنحها هو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويشترك في تقييماتها خبراء ومدربون ولاعبون.



وحفلت جائزة الفيفا منذ انطلاقها في نسخة 1991 بعدد من التغييرات في الاسم، حيث بقيت تحت شعار جائزة أفضل لاعبي العالم من 1991 إلى 2015، علمًا بأن الجائزة دمجت مع الكرة الذهبية خلال الفترة من 2010 إلى 2015، ثم تحولت إلى جائزة الأفضل بمفردها منذ 2016 وحتى الآن.



سيتم نقل حفل جوائز "ذا بيست 2022" عبر أكثر من قناة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستنقل قناة "أون تايم سبورتس" المصرية الحفل بالإضافة إلى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية عبر قناتها الإخبارية.



يمكن متابعة البث المباشر لحفل جوائز "ذا بيست 2022" عبر أكثر من طريقة مجانية، منها خدمة "FIFA +"، التي تقدم بشكل مجاني عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بالإضافة إلى ذلك فإنه من المنتظر أن تذيع شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحفل عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" بشكل مجاني.

تردد قناة بي إن سبورتس الإخبارية



تردد قناة بي إن سبورتس الإخبارية على العرب سات

التردد 12379

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة بي إن سبورتس الإخبارية على النايل سات

التردد: 12054

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

رونالدينيو يعود للملاعب بالقميص "البينك"

تردد قنوات أون تايم سبورتس

التردد: 11681

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6