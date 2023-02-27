وكيله يحسم الجدل: هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول حال فشل التأهل لدوري أبطال أوروبا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف رامي عباس، وكيل أعمال قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، حقيقة رحيله عن قلعة "أنفيلد" مع نهاية الموسم الحالي بسبب سوء مستوى الريدز واقترابه من الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت خلال الساعات الماضية حول اقتراب محمد صلاح، من الرحيل عن ليفربول سواء إلى برشلونة أو باريس سان جيرمان حال فشل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وعبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، كتب وكيل محمد صلاح تغريدة قال فيها: "هذا كلام فارغ، لم يتم مناقشة أو التفكير في هذا الأمر على الإطلاق".

وأضاف رامي عباس: "لم يخطر ببالنا أبدًا التفكير في الرحيل إذا لم ينجح ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل".

ويعاني ليفربول في الموسم الحالي من انخفاض في المستوى تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، حيث يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي وخسر أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-5 ويقترب من الإقصاء المبكر.