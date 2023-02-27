شكرا لقرائتكم خبر عن جدو وحسام عرفات يقودان هجوم أسوان أمام غزل المحلة فى الدروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادى المدير الفني لفريق أسوان التشكيل الأساسى الذى يخوض مباراة غزل المحلة بعد قليل باستاد المحلة ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى .. عمرو حسام

خط الدفاع .. مصطفى ميدو، أحمد كاستيلو، محمد عطوة، علي فتحي.

خط الوسط .. رافاييل إياجوا، بلال السيد، عماد فتحي.

الهجوم .. أحمد خالد، محمد حمدي زكي "جدو"، حسام عرفات.

دكة البدلاء: خالد وليد - إسلام صلاح - أحمد دحروج - أحمد أشرف - محمد المرسي - أحمد حمودي - مصطفى عبد الرسول - محمد ناجي - ماليك إيفونا.

وطالب أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق أسوان، من لاعبيه نسيان مباراة الأهلى، والتفكير فى استعادة الثقة والعودة بالثلاث نقاط من المحلة، وحذر من خطورة لاعبى المحلة على ارضهم وتضييق المساحات أمامهم من أجل حرمانهم من تسجيل الأهداف واستغلال الفرص التى ستتيح لهم من أجل الفوز.

ويحتل فريق أسوان المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 22 نقطة، حيث حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وتعرض للهزيمة فى 9 مواجهات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 23 هدفا.



