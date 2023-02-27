شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يهدد لاعبى الإسماعيلى بالعقوبات حال زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد حمزة الجمل، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، لاعبيه بتوقيع عقوبات مشددة حال زيادة وزن أى لاعب، حيث يخضعون لقياسات وزن مستمرة تمهيداً لاستعادتهم الفورمة الفنية والبدنية لتصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري.

ويستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم، الاثنين، بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة فيوتشر المحدد لها الجمعة المقبل على ملعب السلام بالقاهرة، فى إطار منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي من القناة بهدفين نظيفين خلال المباراة الودية الأولى للفريق تحت قيادة الجهاز الفني الجديد الذي يترأسه حمزة الجمل.

وحرص الجهاز الفني للدراويش على تجربة أغلب عناصر الفريق من أجل الوقوف على مستواهم تمهيدًا لتحديد العناصر التي سيتم الاعتماد على جهودهم خلال المنافسات الرسمية.

تأكد غياب عماد حمدي لاعب وسط الإسماعيلي عن مواجهة فيوتشر نتيجة تراكم البطاقات ، وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء غزل المحلة أمس والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.