شكرا لقرائتكم خبر عن جبريل أورويك وحازم مرسى يقودان هجوم غزل المحلة أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقى جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، التشكيل الأساسى الذى يخوض مباراة أسوان المقبلة ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام باستاد المحلة بعد قليل.

وجاء التشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى .. عمرو شعبان.

خط الدفاع .. محمود علاء ، معاذ الحناوي ، مصطفى العش ،محمد جابر .

خط الوسط .. محمد " بازوكا " ، حميد ماو ، أحمد النادري ، أحمد الشيخ .

الهجوم .. جابريل أوروك ، حازم مرسي

ويتواجد على دكة البدلاء: أحمد ميهوب ( حارس مرمى )، السيد الشبراوي، خالد الاخميمي، طارق سامي، كريم مصطفى، إبراهيم عايش، عبد الرحمن عاطف "أجويرو"، تشارلز، مصطفى أسامة.

ويسعى عبد الباقى جمال، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات مرة أخرى بعدما فشل الفريق فى تحقيق أى فوز آخر 4 جولات منذ الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل إسعاد جماهير المحلة واستغلال عامل الأرض فى تحقيق الثلاث نقاط.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 وتعرض للهزيمة فى مثلهم، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 24 هدفا.

وفى المقابل، طالب أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق أسوان، من لاعبيه نسيان مباراة الأهلى، والتفكير فى استعادة الثقة والعودة بالثلاث نقاط من المحلة، وحذر من خطورة لاعبى المحلة على ارضهم وتضييق المساحات أمامهم من أجل حرمانهم من تسجيل الأهداف واستغلال الفرص التى ستتيح لهم من أجل الفوز.

ويحتل فريق أسوان المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 22 نقطة، حيث حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وتعرض للهزيمة فى 9 مواجهات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 23 هدفا.