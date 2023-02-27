شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه أسكو كارا فى توجو 8 مارس المقبل فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام نظيره أسكو كارا التوجولي، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة المباراة 8 مارس المقبل باستاد دي كودجي، فى العاصمة التوجولية لومي، وهو ملعب من النجيل الصناعي، فى الرابعة مساءً بتوقيت لومي، السادسة بتوقيت القاهرة.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم سيلسو أرميندو، من موزمبيق، ويعاونه جيرسون دوس سانتوس المساعد الأول من أنجولا، وأرسينو مارينجولي، المساعد الثاني من موزمبيق، وسيموس بيرناردو الحكم الرابع من موزمبيق.

ويراقب المباراة، الحاجي باباجانا من نيجيريا، ويراقب الحكام، شيكوودي كالسيتوس من نيجيريا، والمنسق العام مصطفى سالوي من المغرب، والمنسق الأمني جوليوس بن إمونيا من غانا.