الامارات | ديوكوفيتش يحطم الرقم القياسي في عالم التنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطم نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرقم القياسي المسجل باسم النجمة الألمانية السابقة شتيفي جراف، والمتمثل في البقاء لأكبر عدد من الأسابيع في صدارة التصنيف العالمي على مستوى فئتي الرجال والسيدات.

وحافظ ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، ليكون بذلك قد احتل الصدارة طوال 378 أسبوعا محطما رقم جراف التي تصدرت التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات طوال 377 أسبوعا.

وكان ديوكوفيتش قد عاد إلى صدارة التصنيف العالمي في يناير الماضي، للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، وذلك بعدما عزز رقمه القياسي في بطولة أستراليا المفتوحة بإحراز لقبها للمرة العاشرة.

ويحمل ديوكوفيتش بالفعل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأسابيع في صدارة التصنيف العالمي على مستوى فئة الرجال، حيث تجاوز في مارس 2021 رقم الـ 310 أسابيع المسجل باسم النجم السويسري المعتزل روجيه فيدرر.