شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على قوائم المرشحين لجوائز الفيفا 2022 The best والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يقام اليوم الإثنين 27 فبراير/ شباط 2023 حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للإعلان عن جوائز الأفضل في العالم لعام 2022.

وسيقام حفل الفيفا لإعلان جوائز أفضل اللاعبين في العالم في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان الفيفا أعلن عن قائمة مبدئية لأفضل لاعبي العالم في العام المنقضي في 12 يناير/ كانون الثاني 2023، قبل أن يكشف عن قائمة ثلاثية مختصرة من 3 لاعبين في 10 فبراير/ شباط الجاري.



يتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2022 ثلاثة لاعبين، سيخلف الفائز منهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني الحالي وبايرن ميونخ السابق المتوج بالجائزة آخر عامين.



ويظهر في القائمة المختصرة، كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد المتوج بدوري أبطال أوروبا والحاصل على الكرة الذهبية لعام 2022 من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

بالإضافة إلى بنزيما، يتواجد ثنائي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي المتوج بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين وكيليان مبابي الذي قاد بلده فرنسا إلى نهائي المونديال.



بالنسبة لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم فيتنافس على الظفر بها 3 لاعبين منهم لاعب عربي هو المغربي ياسين بونو لاعب إشبيلية الذي قاد أسود الأطلسي للمركز الرابع في كأس العالم 2022.

ويتنافس معه إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا الذي قاد الأرجنتين للقب كأس العالم، وتيبو كورتوا المدافع عن عرين ريال مدريد والذي فاز مع الميرينجي بدوري أبطال أوروبا.

السنغالي إدوارد ميندي كان حامل لقب جائزة أفضل حارس مرمى في العالم خلال نسخة 2021 بعد قيادة فريقه تشيلسي للقب دوري أبطال أوروبا.

المغربي ياسين بونو

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز

البلجيكي تيبو كورتوا

يتنافس على الفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2022 3 مدربين، وهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الفائز بدوري أبطال اوروبا العام الماضي.

ويتواجد معه ليونيل سكالوني بطل كأس العالم مع الأرجنتين، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

علمًا بأن الألماني توماس توخيل هو من فاز بالجائزة عن العام الماضي 2021 بعد قيادة تشيلسي لدوري أبطال أوروبا.



بالنسبة لجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في العالم فيتنافس عليها الإنجليزية بيث ميد لاعبة فريق أرسنال على الجائزة بعد قيادتها إنجلترا لكأس أمم أوروبا 2022، والأمريكية أليكس مورجان لاعبة سان دييجو ويفز، الفائزة بكأس الكونكاكاف مع أمريكا في 2022.

mمن برشلونة تتواجد أليكسيا بوتياس لاعبة منتخب إسبانيا، حاملة لقب الجائزة، التي حققت في العام الفائت لقب ألقاب الدوري والكأس والسوبر في إسبانيا وفازت بالمركز الثاني في دوري أبطال أوروبا.

ويتنافس على لقب أفضل حارسة مرمى الألمانية آن كاترين بيرجر لاعبة تشيلسي، والإنجليزية ماري إيربس نجمة مانشستر يونايتد وكريستيان إندلر نجمة منتخب تشيلي وأولمبيك ليون.

إندلر كانت قد نجحت في الفوز بالجائزة في العام الماضي بعد منافسة مع بيرجر، والكندي ستيفاني لابي لاعبة باريس سان جيرمان.

بالنسبة لجائزة أفضل مدرب فريق سيدات في العالم فيتنافس عليها الفرنسية سونيا بومباستور المديرة الفنية لليون، والسويدية بيا سوندهاج مدربة البرازيل، والهولندية سارينا فيجمان التي تقود إنجلترا.

بومباستور فازت مع ليون في 2022 بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا وكأس الأبطال، بينما حققت سوندهاج مع البرازيل بطولة كوبا أمريكا، أما فيجمان ففازت مع إنجلترا بعدما قادت الإنجليز لكأس أمم أوروبا للسيدات.

علمًا بأن إيما هاييس مدربة تشيلسي حققت الجائزة في عام 2021.

بالنسبة لجائزة أفضل هدف في العالم لعام 2022 "جائزة بوشكاش" يتنافس 3 لاعبين، هم: البرازيلي ريتشارلسون لاعب توتنهام هوتسبير بهدفه في صربيا في دور المجموعات لكأس العالم 2022.

ويتواجد ديمتري باييه لاعب أولمبيك مارسيليا بهدفه في باوك اليوناني في دوري المؤتمر الأوروبي، والبولندي مارسين أوليكسي لاعب وارتا بوزنان بهدفه في ستال رازيزو في الدوري البولندي.

وكان الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب توتنهام هوتسبير السابق قد فاز بجائزة أفضل هدف في 2021 بهدفه ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.



يتنافس على جائزة أفضل جمهور في عام 2022 السعودي عبدالله السالمي، الذي سافر لمسافات طويلة من بلاده إلى قطر، لحضور كأس العالم والجمهور الياباني بسبب تصرفاته الراقية أثناء كأس العالم 2022، بالإضافة لجمهور الأرجنتين على دعمه بلاده أثناء المونديال.

وفاز بالجائزة في 2021 المنتخبين الدنماركي والفنلندي بسبب تعاطفهم مع كريستيان إريكسين لاعب الدنمارك في لقاء البلدين بكأس أمم أوروبا.

ضمت قائمة المرشحين لجائزة فيفبرو للرجال عن عام 2022، كل من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر وتيبو كورتوا وإيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: جواو كانسيلو وألفونسو ديفيز وفيرجل فان دايك وجوسكو جفارديول وأشرف حكيمي وثيو هيرنانديز وأنطونيو روديجير وتياجو سيلفا.

خط الوسط: جود بيلينجهام وكاسيميرو وكيفن دي بروين وإنزو فيرنانديز وجافي وبيدري ولوكا مودريتش وفيدريكو فالفيردي.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند وكريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي وكيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار وكريستيانو رونالدو.

قائمة المرشحين لجائزة فيفبرو للسيدات

ضمت قائمة المرشحين لجائزة فيفبرو للسيدات عن 2022، كل من:

حراسة المرمى: ماري إيربس وكريستيان إندلر وساندرا بانوس.

خط الدفاع: لوسي برونز وإيلي كاربنتر وأشلي لاورينس ومابي ليون وفيندي رينارد وليا ويليامسون.

خط الوسط: أيتانا بونماتي وكارولين هانسين وأمانديني هنري ولينا أوبيردورف وكيلي أوهارا وأليكسيا بوتياس وكيرا والش.

خط الهجوم: سام كير وبيث ميد وفيفيان ميديما وأليكس مورجان وإيلين وايت وآدا هيجربيرج.