صحيفة: الموسم المقبل هو الأخير لـ علي معلول مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن مفاجأة كبيرة بشأن اقتراب الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم المقبل.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر بالنادي الاهلي قوله إن لجنة تخطيط الكرة في النادي، برئاسة محسن صالح، أوصت بعدم تجديد عقد علي معلول خلال دراستها لملفات عقود اللاعبين بالفترة الماضية، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الكروي المقبل.

وأضاف المصدر أن علي معلول "تم تمديد عقده لينتهي بنهاية الموسم الكروي المقبل، ولجنة تخطيط الكرة أوصت بعدم تجديد عقده على أن يتم تحويل الملف إلى الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، من أجل تحديد مصير اللاعب وحسم قراره النهائي".

وتابع: "لجنة التخطيط تضع أكثر من خيار أمام كولر من أجل دعم مركز الظهير الأيسر لتجهيزه بديلا لعلي معلول، الذي تراجع مستواه في الفترة الماضية، وجرى الاستقرار على دعم ذلك المركز بداية الموسم المقبل بلاعب سوبر".

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي "تدرس تقديم عرض لعلي معلول، للعمل داخل القلعة الحمراء بعد انتهاء فترة عقده".

يشار إلى أن الأهلي سيواجه فريق الداخلية في السابعة مساء غد الثلاثاء، على استاد "الأهلي وي السلام"، في إطار مباريات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.