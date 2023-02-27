الموعد والمكان وقائمة المرشحين.. كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز «ذا بيست 2022»

الشارقة - اميمة ياسر -

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حفل توزيع جوائز "ذا بيست - الأفضل"، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وستكون هذه هي النسخة السابعة من جوائز "ذا بيست"، منذ إطلاقها عام 2016.

وعادة ما يتم ترشيح المتنافسين على الجوائز بناء على الأداء على مدار الموسم بداية من شهر أكتوبر وحتى أغسطس، إلا أن النسخة الحالية تشهد استثناء بمد فترة التقييم من أغسطس 2021 إلى ديسمبر 2022، لتشمل بطولة كأس العالم التي أقيمت نهاية العام الماضي.

ونستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن حفل جوائز ذا بيست 2022.

موعد ومكان حفل "ذا بيست"

يُقام حفل "ذا بيست 2022" في العاصمة الفرنسية باريس، وسيتم بثه عبر موقع "فيفا"، بجانب عدة قنوات تليفزيونية حول العالم من بينها "أون تايم سبورتس".

وسينطلق الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش.

فئات جوائز "ذا بيست 2022"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن 9 فئات لجوائز "ذا بيست"، على رأسها الجائزة الأهم، المقدمة لأفضل لاعب في العالم.

كما توجد كذلك جائزة لأفضل لاعبة، وأفضل مدرب لفريق رجال، وأفضل مدرب -أو مدربة- لفريق سيدات، وأفضل حارس مرمى، وأفضل حارسة، وجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف، وأفضل جمهور، بجانب جائزة اللعب النظيف.

ويشهد الحفل أيضا الإعلان عن تشكيل الأفضل في العالم على مستوى الرجال والسيدات.

قائمة المرشحين لجائزة "ذا بيست 2022"

أعلن "الفيفا" في يناير الماضي عن قائمة مبدئية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، تضم 14 لاعبا.

وفي فبراير الحالي، تم اختصار المرشحين إلى 3 لاعبين في القائمة النهائية، وهم الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)، ومواطنه كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان).

كيفية اختيار الفائزين

وفقا لـ "الفيفا"، تُمنح الجوائز على أساس الأداء على أرض الملعب والسلوك العام خارج الملعب.

كما يتم ترشيح المتنافسين على الجوائز من قبل لجنة خبراء تابعة لـ"فيفا"، ثم طرح الأسماء في تصويت يشارك به 4 فئات تحصل كل منها على 25% من الأصوات، وهم قادة المنتخبات الوطنية، ومدربي المنتخبات الوطنية، وممثلي وسائل الإعلام، والمشجعين.