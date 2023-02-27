شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عادل يضع قدمه فى الجبس ويغيب عن مباريات فيوتشر القادمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع هشام عادل لاعب فريق فيوتشر لفحوصات طبية أثبتت إصابته في القدم ليضطر اللاعب إلى وضع قدمه في الجبس ويتأكد غيابه عن المشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي لفيوتشر برنامج تأهيل اللاعب ومدة غيابه في الساعات القادمة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة الإسماعيلى الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 20، في المباراة التي يستضيفها استاد السلام.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر 10 مباريات، وتعادل في 8 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

واشتعلت المنافسة على فرص التأهل في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية وذلك بعد نتائج الجولة الثالثة والتي أسفرت عن هزيمة فيوتشر أمام الجيش الملكي المغربي بثنائية نظيفة في المغرب، بينما حصد بيراميدز أولى انتصاراته على حساب إسكو كارا التوجولي بهدف نظيف.

يتصدر الجيش الملكي المغربي ترتيب المجموعة الثالثة بالكونفدرالية برصيد 7 نقاط حصدهم من تعادل وانتصارين دون أن يتلقى أي هزيمة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بعد تعادلين وانتصار وحيد، ويحل فيوتشر في المرتبة الثالثة برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة ، ويتذيل إسكو كارا التوجولي المجموعة برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمتين.

رغم الهزيمة بالأمس أمام الجيش الملكي المغربي في المباراة التي أقيمت بالمغرب، تبقى حظوظ فيوتشر قوية في التأهل، خاصة وأنه سيخوض المباريات الثلاثة المتبقية له في البطولة داخل مصر، حيث يستضيف الجيش الملكي وإسكو كارا، ويلاعب بيراميدز بالقاهرة أيضا، وهو ما يمنح أبناء علي ماهر أفضلية في تحقيق نتائج إيجابية.