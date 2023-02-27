شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يستعين بالبنك الأهلى لدراسة فاركو قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، بالمباريات الماضية لفريق فاركو في الدوري وخاصة مباراة البنك الأهلي في الجولة قبل الماضية، والتي انتهت بفوز فاركو بهدف نظيف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق البرتقالي قبل مواجهة الأربعاء.

ويدخل اليوم الاثنين، فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، معسكراً مغلقاً استعداداًللمباراة المقبلة أمام فاركو والتي تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد برج العرب بالأسكندرية.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 18 مباراة، فاز في 8 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر اثنتين، وسجل لاعبة المقاولون 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

وكان المقاولون قد تعادل في المباراة الماضية بالدوري أمام فيوتشر سلبياً، ويتبقى لذئاب الجبل مباراة واحدة مؤجلة أمام النادي الأهلي، بسبب انشغال الفريق الأحمر بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.