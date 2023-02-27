شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. كريم درويش من الملعب الزجاجى إلى نائب رئيس الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر كريم درويش نجم الاسكواش والمصنف الأول عاليماً سابقاً، ونائب رئيس الاتحا الدولي الحالي، هو أحد الأسماء الرنانة فى لعبة القفص الزجاجى، ولد درويش فى 29 أغسطس عام 1981، وبدأ ممارسة الاسكواش فى سن صغير ليتفوق فى اللعبة ويكتب إسمه بين عظمائها.

كريم درويش اعتلى صدارة التصنيف العالمي لرجال الاسكواش فى يناير 2009، حافظ على مكانه فى قائمة العشرة الأوائل لـ 12 عاما متتاليا، وحافظ على تواجده في قائمة الخمسة الأوائل لثمان سنوات متتالية.

فاز كريم درويش بـ 25 بطولة للمحترفين، أبرزها بطولات السعودية، الكويت، قطر وأمريكا، بالإضافة لبطولة العالم للناشئين وبطولة العالم للجامعات.

وعن بدايته مع الاسكواش يقول درويش، "بدايتي مع الرياضة كانت فى السابعة من عمري عام 1987 كلاعب كاراتيه، وكان شقيقي الأكبر يمارس الاسكواش، ذهبت معه للتدريب وشاهدته مرتين فأعجبت باللعبة، نزلت للتدرب كتجربة، فأعجب المدرب محمد عيد بي وقرر إلحاقي بمدرسة الاسكواش بنادي المعادي، إلى الآن أرى أنه مع شقيقي الأكبر كانا صاحبا الفضل الأكبر في مسيرتي".

وأضاف، "بمجرد ممارستي الاسكواش أصبحت اللعبة فى دمي، لم أتخيل لحظة أن أعيش بدون أن أمارسها، كان ذلك هو أكبر دافع لأهلي كي يشجعوني على الاستمرار في اللعبة رغم أنها وقتها لم تكن بنفس السيط الحالي".

فى عام 2001 دخل كريم درويش قائمة العشرين الأوائل في التصنيف، وبعام 2003 أصبح ضمن أفضل 10 على العالم، ثم في 2004 وصل لأفضل خمسة على العالم واستمر ضمن العشرة الأوائل حتى الاعتزال.

قرر كريم درويش اعتزال اللعب في عمر الـ33 عاماً بعد مسيرة حافلة بالبطولات في عام 2014، لكنه لم يبتعد كثيرا عن اللعبة.

وتزوج كريم درويش ببطلة الاسكواش السابقة إنجى خير الله، واتجه بعد ذلك إلى العمل الإدارى بالاسكواش حيث يتولى مسئولية قطاع الاسكواش فى وادى دجلة.