شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى إجراءات السفر لجنوب أفريقيا والكاميرون لمواجهتى صن داونز والقطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجهاز الإداري بالنادى الأهلى إجراءات سفر بعثة فريق الكرة لجنوب أفريقيا والكاميرن لمواجهة صن داونز المقرر لها 11 مارس المقبل فى الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، ثم ملاقاة القطن فى الكاميرون ضمن الجولة الخامسة.

وينوى الأهلي السفر إلى جنوب أفريقيا عقب مباراة المقاولون العرب بالدوري المصري والبقاء فيها عدة أيام بعد خوض مباراة صن داونز المقرر لها يوم 11 مارس المقبل في دور المجموعات، ثم التوجه منها إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس المقبل في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الذي يختتمه الأهلي بمواجهة الهلال السوداني بالقاهرة.

وتعادل الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة التي جمعت بين الفريقين السبت الماضى في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

وخاض الأهلي مباراة واحدة في دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري الأبطال، انتهت بخسارته (0-1) خارج أرضه أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني فى السادسة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد صن داونز في صدارة المجموعة بالفوز على الهلال في جنوب إفريقيا ثم الانتصار على القطن الكاميروني والتعادل أمام الأهلي في ملعب الأخير.

وأصبح من الضروري فوز الأهلي في مباراته المؤجلة ضد فريق القطن الكاميروني أولًا والمقرر إقامتها 3 مارس المقبل، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويبقي آماله فى التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفى حال فوز الأهلي في مباراته المؤجلة ضد القطن، ثم الفوز في مبارياته الـ3 الأخرى بـ مجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باق النتائج.

أما فى حال فوز الأهلي على في مباراتيه على القطن الكاميروني ثم الفوز على الهلال السوداني، والتعادل مع ماميلودي صنداونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

أما إذا فاز الأهلي في مباراتيه ضد القطن الكاميروني، والفوز على الهلال السوداني، والخسارة أمام ماميلودي صنداونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب إفريقيا.