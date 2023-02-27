الإسماعيلى يفتح خطوط اتصال مع وكلاء الأجانب الهاربين لحل الأزمات ودياً

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القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، فتح خطوط اتصال مع وكلاء اللاعبين الأجانب الهاربين من النادى لحل الأزمات بصورة ودية، تمهيداً لسحب شكواهم ضد القلعة الصفراء لدى الاتحاد الدولى الفيفا.

ويواجه الإسماعيلى أزمات عديدة مع محترفيه الأجانب وهم الأرجنتيني دييجو فرناندو والبوليفي كارميلو والإيفواري جان موريل والتونسي نور الزمان الزموري والجزائري محمد بن خماسة والفلسطيني خالد النبريصى بسبب مستحقاتهم المادية المتأخرة.

ويستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم، الاثنين، بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة فيوتشر المحدد لها الجمعة المقبل على ملعب السلام بالقاهرة، فى إطار منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي من القناة بهدفين نظيفين خلال المباراة الودية الأولى للفريق تحت قيادة الجهاز الفني الجديد الذي يترأسه حمزة الجمل.

وحرص الجهاز الفني للدراويش على تجربة أغلب عناصر الفريق من أجل الوقوف على مستواهم تمهيدًا لتحديد العناصر التي سيتم الاعتماد على جهودهم خلال المنافسات الرسمية.

تأكد غياب عماد حمدي لاعب وسط الإسماعيلي عن مواجهة فيوتشر نتيجة تراكم البطاقات ، وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء غزل المحلة أمس والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.