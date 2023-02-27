شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى والحدود الأكثر هزيمة والبنك أضعف دفاع قبل مباريات اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباراتا الجولة العشرين من بطولة الدورى الممتاز بإقامة مباراتين، حيث يلتقى غزل المحلة مع أسوان، وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى.

ويٌعد فريقا حرس الحدود وإنبى الأكثر هزيمة، حيث تلقى كل فريق منهما الهزيمة فى 10 مباريات، وخاض إنبى 19 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 10 مواجهات، وفى المقابل فاز الحرس في 3 مباريات، و تعادل في 6 بينما خسر 10 أيضا.

ووسط أرقام بطولة الدورى نجد أن البنك الأهلى هو أضعف دفاع، حيث دخلت مرماه 28 هدفا فى 19 مباراة، مقابل 19 هدفا تم تسجيلها.

ويٌعد أحمد الشيخ لاعب فريق غزل المحلة هو هداف بطولة الدورى، حيث سجل 9 أهداف، يليه أحمد سيد زيزو برصيد 8 اهداف ، ثم رمضان صبحى بـ 7 اهداف .

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما ضرب الاهلى موعداً مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.