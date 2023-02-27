شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في الدوري الإسباني والمصري وغيرها، وما هي القنوات الناقلة.

يسود الهدوء اليوم الإثنين من ناحية المباريات، ولكن الأكيد أن متعة كرة القدم ستظل حاضرة في اللقاءات الموجودة.

وتقام مباريات في الدوري الإسباني والإيطالي والمصري، بجانب الحدث الهام الممثل في جائزة الأفضل 2022 من الفيفا.



يلتقي فياريال مع خيتافي في ختام الجولة 23 من الدوري الإسباني، فيما يلعب هيلاس فيرونا مع فيورنتينا، في الدوري الإيطالي.

ويلتقي لاتسيو مع سامبدوريا أيضًا في ختام الجولة 24 من السكوتديو.



وفي الدوري المصري يلعب غزل المحلة مع أسوان، وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندري.

المنتخب التونسي للشباب يلعب مباراة هامة للغاية في كأس إفريقيا تحت 20 عامًا أمام منتخب زامبيا.

مباريات اليوم في الدوري المصري

غزل المحلة × أسوان (15:00 مصر، 16:00 السعودية) - OnTime Sports HD

طلائع الجيش × الاتحاد (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - OnTime Sports HD

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

فياريال × خيتافي (22:00 مصر، ٢٣:٠٠ السعودية) - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × فيورنتينا (19:30 مصر، ٢٠:٣٠ السعودية) - AD Sports Premium 1

لاتسيو × سامبدوريا (21:45 مصر، 22:45 السعودية) - AD Sports Premium 1

مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا للشباب

تونس × زامبيا (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - beIN Sports HD 4

بنين × جامبيا (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - beIN Sports HD 7