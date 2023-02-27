شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع الليلة الرتوش الأخيرة على خطة الأهلي لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تحضيراته، اليوم الاثنين، لخوض مباراته أمام الداخلية غدا الثلاثاء على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي يسعى خلالها لاستعادة الانتصارات والخروج من الكبوة بعد التعادل وفقدان نقطتين فى مباراة صن داونز الأخيرة، قبل خوض مباراته المؤجلة من الجولة الافتتاحية ضد القطن الكاميروني بدور المجموعات الإفريقي.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرات فنية ونظرية مع لاعبي الأهلي من أجل معالجة الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراة صن داونز، لتفادى تكرارها أمام الداخلية، باعتبار أن تلك المواجهة ستكون البروفة الأخيرة قبل موقعة القطن الكاميروني الهامة في مشوار الأهلي الأفريقي.

ويتواجد الأهلي فى المركز الثالث بمجموعته في دور المجموعات الأفريقي خلف صن داونز المتصدر برصيد 7 نقاط ولم يخسر في أي مباراة ثم الهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز في الأربع مباريات المتبقية أو ثلاثة لقاءات على الأقل لضمان المنافسة على الصعود لربع النهائي الإفريقي.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والاسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية.

وتعادل فريق الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وحقق أول نقطة في مشواره بدور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة الإفريقية بعد لعب مباراتين وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام القطن الكاميروني.