شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يجتمع مع ثلاثى منتخب الشباب قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك ثلاثى الأهلى الشاب مصطفى مخلوف وكريم الدبيس ورأفت خليل فى التدريبات الجماعية للفريق صباح أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء مهمتهم مع منتخب الشباب والمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

وعقد سامى قمصان المدرب العام للنادى الأهلى جلسة مع الثلاثى مخلوف والدبيس ورأفت خليل لاعبى الفريق، طالبهم خلالها بإغلاق ملف كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً والتي ودعها منتخب مصر من الدور الأول، مشدداً على ضرورة التركيز فى المباريات المقبلة مع الاهلى.

وشارك ثلاثى الأهلى الشاب في التدريبات الجماعية التي اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة فريق الداخلية.

ويختتم فريق الأهلي تحضيراته اليوم لخوض مباراته ضد الداخلية غدا الثلاثاء على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري المصري ، وهي المباراة التي يسعى خلالها لاستعادة الانتصارات والخروج من الكبوة بعد التعادل وفقدان نقطتين في مباراة صن داونز الأخيرة، قبل خوض مباراته المؤجلة من الجولة الافتتاحية ضد القطن الكاميروني بدور المجموعات الإفريقي.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرات فنية ونظرية مع لاعبي الأهلي من أجل معالجة الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة صن داونز، لتفادي تكرارها أمام الداخلية، باعتبار أن تلك المواجهة ستكون البروفة الأخيرة قبل موقعة القطن الكاميروني الهامة في مشوار الأهلي الإفريقي.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بمجموعته في دور المجموعات الإفريقي خلف صن داونز المتصدر برصيد 7 نقاط ولم يخسر في أي مباراة ثم الهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز في الأربع مباريات المتبقية أو ثلاثة لقاءات على الأقل لضمان المنافسة على الصعود لربع النهائي الأفريقي.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والاسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية.