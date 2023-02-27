شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يطالب مجلس الإسماعيلى بتغيير لائحة فريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حمزة الجمل، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، مجلس إدارة ناديه برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى بضرورة تغيير لائحة فريق الكرة، بحيث تتضمن بنودا تحفيزية لاستعادة الانتصارات وتصحيح المسار فى جدول الدوري، بجانب وضع بنود تقضى بعقاب اللاعبين الذين لا يلتزمون بتعليمات الجهاز الفني تمهيداً لعودة الانضباط والالتزام لصفوف الفريق الأصفر.

ويستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم، الاثنين، بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة فيوتشر المحدد لها الجمعة المقبل على ملعب السلام بالقاهرة، فى إطار منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي من القناة بهدفين نظيفين خلال المباراة الودية الأولى للفريق تحت قيادة الجهاز الفني الجديد الذي يترأسه حمزة الجمل.

وحرص الجهاز الفني للدراويش على تجربة أغلب عناصر الفريق من أجل الوقوف على مستواهم تمهيدًا لتحديد العناصر التي سيتم الاعتماد على جهودهم خلال المنافسات الرسمية.

تأكد غياب عماد حمدي لاعب وسط الإسماعيلي عن مواجهة فيوتشر نتيجة تراكم البطاقات ، وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء غزل المحلة أمس والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.