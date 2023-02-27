شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفرج عن مستحقات لاعبيه بعد ثلاثية حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، الإفراج عن مستحقات لاعبى سموحة بعد الفوز الكبير على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، فى إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدورى.

وكانت إدارة سموحة قد قررت وقف مستحقات لاعبى سموحة بعد النتائج السئية التى حققها الفريق فى الفترة الماضية، إلا بعد تحسن نتائج الفريق، والذى حدث فى هذه الأيام بالفوز على حرس الحدود والتقدم إلى المركز الثالث.

وستصرف إدارة سموحة مستحقات اللاعبين يوم الأربعاء المقبل، بعد عودة اللاعبين من الإجازة التى منحها أحمد سامى لهم بعد الفوز على حرس الحدود.

وحقق فريق سموحة فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين، باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 12 بعد تمريرة من محمد عصام وضعت حسام حسن في انفراد بالمرمى يمين منطقة الجزاء، فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أسفل يمين المرمى، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 86 من ركلة جزاء بعد إعاقة من أحمد شديد قناوي لمحاولة مرور مصطفى سعد داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، جاء الهدف الثالث بعد تمريرة من حسام حسن وضعت بنيامين بواتينج في انفراد بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أسفل يمين المرمى.

بهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.

في المقابل يحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفا.