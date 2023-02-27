شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته لمواجهة إنبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم لمواجهة إنبي فى الجولة رقم 20 من عمر مسابقة الدوري، والمقرر لها غداً الثلاثاء.

وكان المصري قد تغلب على فريق الشباب بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بمعسكر الفريق ببورسعيد، في إطار الاستعدادات لمواجهة إنبي بالدوري.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى التدريبات، داخل معسكره المغلق ببورسعيد، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب التعادل مع بيراميد سلبيا في الدوري، وذلك لمدة 24 ساعة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة إنبي غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، ويحتل الفريق البورسعيدي المركز العاشر في جدول المسابقة برصيد 22، وإجمالاً خاض المصري 19 مباراة في الدوري، فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 أخرى وتذوق الهزيمة في 5 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكه 21.

من جانبه، أثنى إبراهيم حسن، مدير المرة بالنادي المصري، على عودة الفريق للتدريب في بورسعيد، مؤكدا أن ذلك القرار من أفضل القرارات، وساعد الجهاز الفني على تحقيق إيجابيات عديدة من بعد مباراة سيراميكا بسبب فترة تدريب اللاعبين وسط جماهير بورسعيد، مضيفا أن اللاعبين استشعروا الحالة التى تعيشها جماهير بورسعيد، والتى أدت إلى خلق دوافع رائعة، وزادت من تركيزهم لتحسين وضع الفريق، وهو ما ظهر عليهم أمام بيراميدز.

وعن شائعات رحيل الجهاز الفني لحسام حسن، قال مدير الكرة بالنادي المصري: أقول كلمة إلى "الخفافيش" ومن يتبعهم ومن يحلم بالتواجد فى الإدارة أو فى أى منصب داخل النادى، لن يفيدكم هدم استقرار الفريق والنادى لأن المتضرر هو النادى المصرى بأكمله، وسنتصدى لأى محاولات تستهدف تفكيك وحدتنا وسنعمل بكل جهد من أجل تحقيق رغبات جماهيرنا الوفية، نحن نبنى فريق وحضرنا فى وقت صعب، ولم نمتلك رفاهية الوقت للتحضير والعمل، ولكن علاقتنا بأهلنا فى بورسعيد تجعلنا نتحمل الكثير من أجل النادى المصرى.