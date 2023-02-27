شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة راحة 48 ساعة من التدريبات بعد ثلاثية حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين راحة من التدريب 48 ساعة بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدورى.

ويعود فريق سموحة الأربعاء للتدريبات من جديد، فى الثانية ظهرا، لبدء الاستعداد للمواجهات المقبلة فى الدورى المصرى، وبدء فترة إعداد مضغرة.

وحقق فريق سموحة فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين، باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 12 بعد تمريرة من محمد عصام وضعت حسام حسن في إنفراد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أسفل يمين المرمى، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 86 من ركلة جزاء بعد إعاقة من أحمد شديد قناوي لمحاولة مرور مصطفى سعد داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، جاء الهدف الثالث بعد تمريرة من حسام حسن وضعت بنيامين بواتينج في إنفراد بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أسفل يمين المرمى.

بهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.

في المقابل يحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفا.