شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يدخل معسكراً مغلقاً لمدة 48 ساعة استعداداً لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب معسكراً مغلقاً استعداداً للمباراة المقبلة أمام فاركو والتي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 18 مباراة، فاز في 8 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر اثنتين، وسجل لاعبو المقاولون 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.

المقاولون تعادل فى المباراة الماضية بالدوري أمام فيوتشر بدون أهداف، ويتبقى لذئاب الجبل مباراة واحدة مؤجلة أمام النادي الأهلي، بسبب انشغال الفريق الأحمر بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

من جهته تحدث طلعت محرم، مدرب المقاولون العرب، عن طموحات فريقه فى الموسم الجارى بعد الأداء المميز الذى يقدمه الفريق منذ بداية الموسم فى بطولة الدورى.

وقال طلعت محرم، فى تصريحات عبر برنامج صباح أون تايم: هناك مجهود كبير فى منظومة المقاولون العرب الكل يعمل لتحقيق أمر يليق باسم النادى خاصة بعد الإخفاقات التى حدثت آخر موسمين، النادى كان فى مركز لا يليق باسمه سواء محليا أو أفريقيا، أتمنى أن نكمل على المستوى الذى بدأنا به منذ بداية الموسم وشوقى غريب يركز على كل كبيرة وصغيرة تخص الفريق.

وأضاف: نسعى لوضع المقاولون فى مكانة تليق به فى جدول الدورى، شوفى غريب يخوض كل مباراة باحثا عن الفوز، المباريات فى الدور الثانى تكون أصعب النقطة غالية جدا على كل الفرق، سواء تلك التى تنافس على القمة أو الهبوط.