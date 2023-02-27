شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار مصر فى تصفيات كأس العالم للسلة بعد الصعود للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب كرة السلة رجال فى التأهل إلى كأس العالم من خلال المرحلة النهائية التى أقيمت فى مصر واختتمت أمس بصالة الاتحاد السكندرى بالإسكندرية.

وشهد مشوار منتخب مصر خوض 12 مباراة خلال مراحل التصفيات، حقق الفوز فى 8 مباريات، ووصل مجموع نقاطه إلى 20.

وخلال المرحلة النهائية خاض فراعنة السلة 3 مباريات، فاز على تونس فى أول مباراة بنتيجة 67/71 .

وفى الجولة الثانية خسر أمام الكاميرون بنتيجة 63/71، وفى الثالثة تغلب جنوب السودان على مصر بنتيجة 97/77.

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة السلة كلا من: أحمد عادل - أحمد خلف - أنس أسامة - إيهاب أمين - سيف سمير - عمرو الجندي - عمر طارق - عاصم مرعي - عمر هشام - وليد عبد الجواد - يوسف شوشة.

من جانبه، أعرب الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، عن سعادته لتأهل منتخب مصر لكرة السلة رجال إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 9 سنوات، مؤكدا أن الجهاز الفني للمنتخب على أعلى مستوى ويسعون إلى تقديم مشاركة مميزة في كأس العالم.

وأضاف مجدي أبو فريخة، أن متوسط الأعمار في منتخب مصر لكرة السلة صغير وأطوال اللاعبين جيدة، وجهاز فني على أعلى مستوى، قائلا: "نطمح للوصول لأبعد مدى في كأس العالم ونطلع الأول على افريقيا".

وتابع: "هيكون في اجتماع مع الجهاز الفني وهنقدر نحدد خريطة المنتخب لكأس العالم بعد انتهاء الموسم الحالي".