شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح لتشكيل الأهلى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على عودة الثنائى ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح لاعبى الفريق للتشكيل الأساسى فى مباراة الداخلية غداً بالدوري، بعد تأكد غياب الثنائى محمود متولى ومحمد عبد المنعم عن المباراة بسبب الإصابة.

ويفضل كولر إشراك خالد عبد الفتاح فى مركز المساك مع ياسر إبراهيم لتعويض غياب متولى وعبد المنعم اللذين شاركا بصورة أساسية فى تشكيل الأهلى بمباراته الأخيرة أمام صن دوانز بطل جنوب أفريقيا والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويختتم فريق الأهلي تحضيراته اليوم لخوض مباراته أمام الداخلية غدا الثلاثاء على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يسعى خلالها لاستعادة الانتصارات والخروج من الكبوة بعد التعادل وفقدان نقطتين في مباراة صن داونز الأخيرة، قبل خوض مباراته المؤجلة من الجولة الافتتاحية ضد القطن الكاميروني بدور المجموعات الإفريقي.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرات فنية ونظرية مع لاعبي الأهلي من أجل معالجة الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة صن داونز، لتفادي تكرارها أمام الداخلية، باعتبار أن تلك المواجهة ستكون البروفة الأخيرة قبل موقعة القطن الكاميروني الهامة في مشوار الأهلي الإفريقي.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بمجموعته في دور المجموعات الإفريقي خلف صن داونز المتصدر برصيد 7 نقاط ولم يخسر في أي مباراة ثم الهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز في الأربع مباريات المتبقية أو ثلاثة لقاءات على الأقل لضمان المنافسة على الصعود لربع النهائي الإفريقي.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ولا يزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية.