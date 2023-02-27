شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة بفوزه في النهائي على نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاد مانشستر يونايتد لسكة التتويج بالبطولات بعد غياب سنوات، بعدما فاز بلقب كأس الرابطة الإنحليزية المحترفة على حساب نيوكاسل.

مانشستر يونايتد حسم اللقب، وذلك في المباراة النهائية للبطولة، والتي أقيمت على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية، لندن.

وحسم مانشستر يونايتد المباراة النهائية بنتيجة 2-0، ليحقق أول لقب له في مختلف المنافسات بعد غياب دام 6 سنوات.



وكان آخر لقب حققه مانشستر يونايتد جاء في مايو/ أيار 2017، حين فاز بالدوري الأوروبي بالانتصار 2-0 على أياكس في النهائي.

فضلا عن ذلك، فإن هذا أول لقب محلي يحققه مانشستر يونايتد منذ فوزه بكأس الرابطة المحترفة في نفس العام 2017.

ويعد هذا اللقب السادس في تاريخ مشاركات مانشستر يونايتد بكأس الرابطة ليصبح على بعد 3 ألقاب من البطل التاريخي للمسابقة، ليفربول.

ورغم أن نيوكاسل كان الأكثر سيطرة خاصة في الشوط الأول، لكن مانشستر يونايتد استطاع تسجيل هدفين بواسطة البرازيلي كاسيميرو والهولندي سفين بوتمان مدافع نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه، وذلك بالدقيقتين 33 و39.

وفي الشوط الثاني، حاول نيوكاسل العودة إلى المباراة، وكانت له عدة فرص، لكنه اصطدم بصلابة دفاع مانشستر يونايتد وحارسه الإسباني ديفيد دي خيا.

أيضا، كان لمانشستر يونايتد عدة فرص من خلال الهجمات المرتدة خاصة عن طريق مهاجمه ماركوس راشفورد.

سجل الفائزين بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة



ليفربول - 9

مانشستر سيتي - 8

مانشستر يونايتد - 6

أستون فيلا - 5

تشيلسي - 5

توتنهام - 4

نوتنجهام فورست - 4

ليستر سيتي - 3

أرسنال - 2

نوريتش سيتي - 2

برمنجهام سيتي - 2

ولفرهامبتون - 2

وست بروميتش ألبيون - 1

ميدلزبره - 1

كوينز بارك رينجرز - 1

ليدز يونايتد - 1

ستوك سيتي - 1

ليوتن تاون - 1

شيفيلد وينزداي - 1

سويندان تاون - 1

أوكسفورد يونايتد - 1

بلاكبيرن روفرز - 1

سوانزي سيتي - 1