شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فيوتشر تعود اليوم إلى القاهرة بعد مواجهة الجيش الملكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، اليوم الاثنين، إلى القاهرة، بعد الانتهاء من خوض منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام الجيش الملكي المغربي.

ويستعد فيوتشر لمواجهة الإسماعيلى الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 20، في المباراة التي يستضيفها استاد السلام.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر 10 مباريات، وتعادل في 8 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

وعلى الجانب الآخر يحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة، بعدما خاض الفريق الأصفر 18 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر مثلهم، وأحرز لاعبو الدراويش 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفاً آخر.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور الأول من دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي استضافها استاد الإسماعيلية، كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.