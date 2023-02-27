شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز بدلاء الزمالك والصفقات الجديدة لمواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز جوسفالدو فيريرا اللاعبين البدلاء الذين شاركوا فى مواجهة الترجي التونسى من أجل الاعتماد علي بعضهم بشكل أساسى فى مواجهة بيراميدز، التي ستجمعهما الجمعة المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري.

ويرغب فيريرا فى إجراء بعض التعديلات على التشكيل خلال مواجهة بيراميدز، خاصة أن التشكيل الذى بدأ به لقاء الترجي التونسى لم يكن الأفضل، لاسيما أن المدير الفنى يدرس الدفع بالعناصر الجديدة التى تم قيدها ومنحها فرصة المشاركة أمام الترجي، وهم أحمد بلحاج وناصر منسى، ومن المنتظر أن يعتمد عليهم فى لقاء بيراميدز بالدورى، لتطوير الأداء.

ويحتل الزمالك فى الوقت الحالي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، وفى حال الفوز سيصل للنقطة 35، ويعطل بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة، وشدد فيريرا على لاعبي الزمالك بضرورة طي صفحة دوري أبطال أفريقيا بكل ما فيها، والتركيز جيدًا لمواجهة بيراميدز، حيث إنها مواجهة أمام فريق قوى وعنيد، ويمتلك عناصر على أعلى مستوى ستؤدى لصعوبة المواجهة.

ووصلت فى ساعة مبكرة من صباح أمس، الأحد، بعثة الزمالك قادمة من تونس، بعد مواجهة الترجي فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والخسارة بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات الأفريقي.