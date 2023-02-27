شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ميدالية لمنتخب مصر فى اليوم الثانى ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منافسات اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي والتي تقام خلال الفترة ما بين 25 وحتى 27 فبراير الجاري بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وشهد اليوم الثاني من البطولة نتائج طيبة على صعيد منافسات فردي الرجال وفردي السيدات بمختلف التصنيفات، حيث استطاع الأبطال المصريون تحقيق 16 ميدالية بمختلف الفئات.

وحقق محمد عبد المالك فضية الفئة الثانية، فيما فاز عصام الدين محمود بالبرونزية، بينما حقق الثنائي خالد رمضان وممدوح تمام الميداليتين البرونزيتين في الفئة الثالثة.

وفي الفئة الرابعة تمكن سامح عيد من الفوز بالفضية فيما فاز خالد محمد ببرونزية نفس الفئة.

واستطاع إيهاب فطير حصد ذهبية الفئة الخامسة بينما حقق حسان حنفي الفضية وأيمن زناتي البرونزية، فيما شهدت الفئة السادسة فوز مروان السكري بالميدالية البرونزية كما شهدت الفئة التاسعة حصول حسين حسان على الميدالية الفضية.

أما على صعيد السيدات فقد تمكنت علا سليمان وفاطمة حسين من تحقيق برونزيتين على صعيد الفئتين الأولى والثانية، فيما حققت فايزة محمود برونزية الفئات من الثالثة للخامسة.

وفي الفئتين السادسة والسابعة فقد فازت هناء حماد بالميدالية البرونزية فيما فازت إنعام رضوان ببرونزية الفئتين التاسعة والعاشرة.