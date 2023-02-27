شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه الاتحاد السكندري فى مباراة استعادة الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق طلائع الجيش ، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، بالاتحاد السكندرى على استاد جهاز الرياضة ، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، حيث تعادل طلائع الجيش مع إنبى سلبيا فى الجولة الماضية، فيما حقق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويستعيد عماد النحاس مدرب فريق طلائع الجيش، جهود الرباعى محمود وادى وخالد قمر ومصطفى الخواجة وفريد شوقى بعد الغياب فى المباراة السابقة، وصحح الأخطاء والسلبيات التى ظهرت بالفريق مؤخراً، من أجل تصحيحها لعدم تكرارها أمام الاتحاد السكندري من أجل تحسين ترتيب الطلائع بجدول مسابقة الدورى.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26.

وفى المقابل، يسعى زوران مانولوفيتش المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على تواجد الفريق فى المربع الذهبى، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل العودة بالنقاط الثلاثة، محذرا من خطورة مهاجمى الطلائع وخاصة الثنائى خالد قمر ومحمود وادى.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة من 19 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.