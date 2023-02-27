شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 26 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 26 / 2 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها اجتماع اتحاد الكرة الطارئ ممتد ليوم الثلاثاء المقبل، وفيريرا يدرس إجراء تعديلات على تشكيلة الزمالك، والبرتغالى بيريرا يصل القاهرة خلال أيام لتولى رئاسة لجنة الحكام.

اجتماع اتحاد الكرة الطارئ ممتد حتى الثلاثاء المقبل

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على مد الاجتماع الطارئ الذى أعقب خروج منتخب الشباب من بطولة الأمم الأفريقية حتى الثلاثاء المقبل.

البرتغالي بيريرا يصل القاهرة خلال أيام لتولى رئاسة لجنة الحكام

استقر مسئولو اتحاد الكرة بشكل رسمي على قرار التعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام، خلال الجلسة التى عقدها مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد ظهر اليوم.

فيريرا يدرس إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأبيض فى المباراة المقبلة أمام بيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

كولر يطمئن على جاهزية السولية للمشاركة فى مباراة الداخلية

اطمأن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على جاهزية عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر للمشاركة أساسياً فى مباراة فريقه ضد الداخلية الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري بعد تعافيه من الإصابة.

بيراميدز يهزم أسكو كارا التوجولى بهدف "فخر" ويتصدر مجموعته فى الكونفدرالية

فاز فريق بيراميدز على أسكو كارا التوجولى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

سموحة يهزم حرس الحدود بثلاثية ويقفز للمركز الثامن فى جدول الدوري

حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.