شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصحح أخطاء الأهلي الدفاعية قبل مواجهة الداخلية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم الأخيرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي كبدت الفريق الأحمر فقدان نقطتين فى سباق المنافسة على الصعود إلى دور الثمانية للبطولة الأفريقية، وعقدت موقفه فى صراعه لحجز إحدى بطاقتي الصعود لربع النهائي الأفريقي.

ويعكف كولر على مراجعة الأخطاء التي وقع فيها خط دفاع الأهلي خلال مباراة صن داونز الأخيرة، من خلال عرض فيديوهات خاصة بالحالات التي ارتكب فيها لاعبوه أخطاءً خلال المباراة، أجل العمل على تصحيحها وعدم تكرارها خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن موقف الفريق الأحمر بات معقدا في حجز بطاقة الصعود لربع النهائي الأفريقي حيث يحتل نقطة وحيدة بعد لعب مباراتين.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بمجموعته في دور المجموعات الأفريقي خلف صن داونز المتصدر برصيد 7 نقاط ولم يخسر في أي مباراة ثم الهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز في الأربع مباريات المتبقية أو ثلاثة لقاءات على الأقل لضمان المنافسة على الصعود لربع النهائي الإفريقي.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والاسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية.

وتعادل فريق الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وحقق أول نقطة في مشواره بدور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة الإفريقية بعد لعب مباراتين وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام القطن الكاميروني.