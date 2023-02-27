شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ربع نهائى البطولة العربية للطائرة.. الأهلى أمام السويحلى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى ربع نهائى البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر وتختتم يوم 2 مارس المقبل باستاد القاهرة.

وتشهد لقاءات دور ربع النهائى مواجهات بين كل من، النصر البحرينى مع مصافى الشمال العراقى 2 ظهرا و الأهلى القطرى مع السيب العمانى فى الرابعة عصرا و الوكرة القطرى مع كاظمة الكويتى السادسة مساء ثم الأهلى المصرى مع السويحلى الليبى الثامنة مساء.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى يلتقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.