شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستضيف أسوان بحثاً عن العودة للانتصارات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق غزل المحلة ، فى الثالثة عصر اليوم الاثنين، فريق أسوان باستاد المحلة، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث تعادل غزل المحلة مع الإسماعيلى بهدف لمثله فى الجولة الأخيرة، فيما سقط أسوان بثلاثية نظيفة أمام الأهلى فى نفس الجولة.

ويسعى عبد الباقى جمال، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات مرة أخرى بعدما فشل الفريق فى تحقيق أى فوز آخر 4 جولات منذ الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل إسعاد جماهير المحلة واستغلال عامل الأرض فى تحقيق الثلاث نقاط.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 وتعرض للهزيمة فى مثلهم، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 24 هدفا.

وفى المقابل، طالب أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق أسوان، من لاعبيه نسيان مباراة الأهلى، والتفكير فى استعادة الثقة والعودة بالثلاث نقاط من المحلة، وحذر من خطورة لاعبى المحلة على ارضهم وتضييق المساحات أمامهم من أجل حرمانهم من تسجيل الأهداف واستغلال الفرص التى ستتيح لهم من أجل الفوز.

ويحتل فريق أسوان المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 22 نقطة، حيث حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وتعرض للهزيمة فى 9 مواجهات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 23 هدفا.