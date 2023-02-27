شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض لمباراة جديدة بالدوري المصري أمام بيراميدز، بحثاً عن مواصلة الانتصارات بالمسابقة المحلية بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة من الدوري.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة

الجمعة 3 مارس 2023، يلعب الزمالك مع مضيفه بيراميدز فى بطولة الدوري الممتاز.

الثلاثاء، 7 مارس 2023، يستضيف الزمالك الترجي التونسي فى أبطال أفريقيا.