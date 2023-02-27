شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يحصل على راحة بعد جراحة اليد وتجهيزه لمباراة القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل حسين الشحات، لاعب الأهلي، على راحة من التدريبات لمدة يحددها الجهاز الطبي بعد إجراء عملية جراحية فى إصبع يده، عقب تعرضه للكسر، حيث شارك اللاعب فى مباراة صن داونز الأخيرة وهو مصاب فى إصبع يده.

ويحدد الجهاز الطبي للأهلي موقف حسين الشحات النهائي من اللحاق بمباراة فريقه القادمة أمام القطن الكاميروني، فى ظل صعوبة لحاقه بمباراة الداخلية غداً، بعد إجرائه عملية جراحية فى إصبع يده، حيث يعد الشحات من اللاعبين المهمين فى صفوف الفريق الأحمر خلال الوقت الحالي.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بمجموعته في دور المجموعات الأفريقي خلف صن داونز المتصدر برصيد 7 نقاط ولم يخسر أى مباراة، ثم الهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز في الأربع مباريات المتبقية أو ثلاثة لقاءات على الأقل لضمان المنافسة على الصعود لربع النهائي الإفريقي.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والاسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية.

وتعادل فريق الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وحقق أول نقطة في مشواره بدور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة الإفريقية بعد لعب مباراتين وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام القطن الكاميروني.