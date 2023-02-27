شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم، الاثنين، بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة فيوتشر المحدد لها الجمعة المقبل على ملعب السلام بالقاهرة، فى إطار منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي من القناة بهدفين نظيفين خلال المباراة الودية الأولى للفريق تحت قيادة الجهاز الفني الجديد الذي يترأسه حمزة الجمل.

ولعب الفريق بتشكيل مكون من محمد كوكو فى حراسة المرمي وعصام صبحي وحمدي النقاز ومحمد خليفة وأحمد محسن فى خط الدفاع وسيرچي أكا وعمر الوحش وعبد الرحمن مجدي ومحمد عبد السميع ومحمود الشبراوي فى خط الوسط وياو أنور فى خط الهجوم.‏

وشارك في الشوط الثاني كل من محمد صبحى وعبد الله حسني ومحمد طاهر ومصطفي فارس وعبد الله السعيد ومروان حمدي ومحمد وجدي وكريم الديب ونادر فراج وحسن صابر وأشرف خضر وعلاء ياسر.

وحرص الجهاز الفني للدراويش على تجربة أغلب عناصر الفريق من أجل الوقوف على مستواهم تمهيدًا لتحديد العناصر التي سيتم الاعتماد على جهودهم خلال المنافسات الرسمية.

تأكد غياب عماد حمدي لاعب وسط الإسماعيلي عن مواجهة فيوتشر نتيجة تراكم البطاقات ، وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء غزل المحلة أمس والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.