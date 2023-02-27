شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا، فى الثالثة عصر اليوم، الاثنين، الاستعداد لمواجهة بيراميدز في بطولة الدورى غدا. ويعود الفارس الأبيض للتدريبات الجماعية بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس، الأحد، بعد العودة من تونس عقب مواجهة الترجى في دورى أبطال أفريقيا مساء السبت، بالعاصمة التونسية.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز الجمعة المقبل في إطار الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى، على ملعب الدفاع الجوي.

ويحتل الزمالك فى الوقت الحالي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، وفى حال الفوز سيصل للنقطة 35، ويعطل بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة، وشدد فيريرا على لاعبي الزمالكبضرورة طي صفحة دوري أبطال أفريقيا بكل ما فيها، والتركيز جيدًا لمواجهة بيراميدز، حيث إنها مواجهة أمام فريق قوى وعنيد، ويمتلك عناصر على أعلى مستوى ستؤدى لصعوبة المواجهة.

ووصلت فى ساعة مبكرة من صباح أمس، الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من تونس، بعد مواجهة الترجي فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والخسارة بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات الأفريقي.