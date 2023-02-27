شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ السوداني: المنافسة فى مجموعة الزمالك تزداد صعوبة يوما بعد يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرازيلي، هيرون ريكاردو، المدير الفني للمريخ السوداني، أن فريقه ينافس بكل قوة من أجل التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال ريكاردو، في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم، على قناة أون تايم سبورتس: "كل فرق المجموعة تقاتل من أجل التأهل لأن المنافسة قوية"، مؤكدا: "لا أود الحديث عن الزمالك أنا أتولى مهمتي مع فريقي فقط، والزمالك فريق كبير وقوي".

ويحتل المريخ المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد مرور 3 جولات من دور المجموعات.

وأضاف: "المنافسة في هذه المجموعة تزداد صعوبة يوما بعد يوم وستحسم في آخر جولة".

وتابع: "إذا استطاع المريخ التأهل من المجموعة سيكون إنجازا كبيرا".