شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والداخلية فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي اليوم الاثنين تحضيراته لخوض مباراته ضد الداخلية غدا على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري المصري ، وهي المباراة التي يسعى خلالها لاستعادة الانتصارات والخروج من الكبوة بعد التعادل وفقدان نقطتين في مباراة صن داونز الأخيرة، قبل خوض مباراته المؤجلة من الجولة الافتتاحية ضد القطن الكاميروني بدور المجموعات الأفريقي.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،وضرب الاهلى موعدا مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر نسخة 2021-2022

موعد مباراة الاهلى والداخلية بالدوري

يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

نتيجة آخر ظهور للأهلى فى الدوري

وفاز الأهلى على أسوان بثلاثة أهداف دون رد عصر الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة، وسجل ثلاثية المارد الأحمر كهربا وأحمد عبد القادر ومجدى أفشة.

موقف الأهلى فى جدول الدوري

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ولايزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والاسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والداخلية

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.