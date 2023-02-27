شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يعلن قائمة أسوان لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي أسوان، عن قائمة الفريق لمباراة غزل المحلة، المقرر لها في الثالثة عصر اليوم الإثنين، على استاد المحلة، في إطار منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري.

وجاءت قائمة أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: خالد وليد – عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد بلية – أحمد دحروج – أحمد كاستلو – الحسيني سمير – مصطفى ميدو – علي فتحي – إسلام صلاح – محمد عطوة – أمين محمد.

خط الوسط: بلال السيد – مصطفى عبد الرسول – عماد فتحي – محمد المرسي – رافائيل إياجوا – أحمد خالد – حسام عرفات – أحمد أشرف – حمودي.

خط الهجوم: ناجي جدو – محمد حمدي ذكي – ماليك إيفونا – محمود فهمي.