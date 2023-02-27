شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعقد مؤتمراً صحفياً اليوم لتقديم سيد بازوكا وأسامة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً لإعلان تعاقد النادى مع أسامة خليل مستشارا فنيا ومتحدثا رسميا للنادي وسيد بازوكا رئيسا لقطاع الناشئين.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، تعيين سيد بازوكا نجم الدراويش الأسبق رئيسا لقطاع الناشئين بالنادي خلفا لأحمد قناوى الذى انضم للجهاز الفنى للفريق الأول.

كما قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى تعيين أسامة خليل نجم الدراويش الأسبق مستشاراً فنياً ومتحدثاً رسمياً للنادى.

وأعلن مسئولو الإسماعيلي فى الساعات الماضية عن الجهاز الفني الجديد الذى ضم حمزة الجمل مديرا فنيا وأحمد قناوي ومحمد حمص مدربا عاما وأيمن كمال وأحمد لطفي مدربا وسيد توفيق مدربا لحراس المرمي، وذلك خلفا لـ أحمد حسام ميدو بعد توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج السلبية بمسابقة الدوري العام.

يعد أسامه خليل رابع الهدافين التاريخين للإسماعيلى بعدما أحرز 86 هدفًا بواقع ” 71 هدفًا في الدوري العام و9 أهداف في كأس مصر و3 أهداف في البطولات الأفريقية و3 أهداف ملغية “.

واستطاع غزال الدراويش أن يحرز جميع أهدافه في مدة زمنية قصيرة وصلت إلي 2590 يومًا، كما أنه حصل علي هداف الدوري المصري موسم 75 / 76 برصيد 18 هدفًا بعد إلغاء هدفين في مرمي الشرطة بسبب عدم اعتماد نتائج المنافس في الدور الثاني، وسجل الهدف الـ 600 للإسماعيلي خلال مسابقة الدوري العام وذلك في مرمي الأوليمبى موسم 78 / 79 بجانب أنه أكثر لاعب سجل هدفين للدراويش في المباراة الواحدة برصيد 13 مرة بجانب هاتريك وحيد.