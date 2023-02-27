شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حكم: لغاية دلوقتى مش مصدق إنى كملت مباراة سموحة والحرس.. والـvar أنقذنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حكم، لاعب فريق سموحة، أنه حتى الآن لا يصدق أنه عاد مرة أخرى إلى ملعب مباراة فريقه أمام حرس الحدود، بعد حصوله على الكارت الأحمر، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الدورى المصرى.

وقال أحمد حكم، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "أنا لغاية دلوقتى مش مصدق إنى كملت الماتش، أنا خدت الطرد وخرجت روحت الممر وبعدها بشوية جالى الإدارى قالى تعالى الحكم بيشوف اللعبة فى الفار، وطلعت الكرة تسلل ورجعت للمباراة من تانى، ولقيتهم بينادونى وأنا فى الممر خارج الملعب قالولى استنى لأن الكرة ممكن تكون تسلل، وأصلا أنا اتزحلقت على أرضية الملعب فغصب عنى حصل الفاول".

وأضاف أحمد حكم: "الحمد لله على المكسب والفريق فى تطور كبير بعد فترة صعبة مرت على الفريق، ولكن اللاعبين والجهاز الفنى بذلوا جهدا كبيرا فى إعادة الفريق لمكانه الطبيعى".

وحقق فريق سموحة فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين، باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 12 بعد تمريرة من محمد عصام وضعت حسام حسن في إنفراد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أسفل يمين المرمى، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 86 من ركلة جزاء بعد إعاقة من أحمد شديد قناوي لمحاولة مرور مصطفى سعد داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، جاء الهدف الثالث بعد تمريرة من حسام حسن وضعت بنيامين بواتينج في إنفراد بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أسفل يمين المرمى.

بهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.

في المقابل يحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفا.