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مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 / 2 /2023 فى الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الاثنين، مباراتان قويتان فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بين غزل المحلة وأسوان، وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندري. موعد مباراة غزل المحلة وأسوان

يستقبل فريق غزل المحلة فى الثالثة عصر اليوم الاثنين، فريق أسوان باستاد المحلة، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث تعادل غزل المحلة مع الإسماعيلى بهدف لمثله فى الجولة الأخيرة، فيما سقط أسوان بثلاثية نظيفة أمام الأهلى فى نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة، حقق  الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 وتعرض للهزيمة فى مثلها، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 24.

 

وفى المقابل، يحتل فريق أسوان المركز التاسع فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 22 نقطة، حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وتعرض للهزيمة فى 9 مواجهات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 23 هدفا. موعد مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى

يصطدم فريق طلائع الجيش، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، فريق الاتحاد السكندرى على استاد جهاز ، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، حيث تعادل طلائع الجيش مع إنبى سلبيا فى الجولة الماضية، فيما حقق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26.

 

وفى المقابل، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة من 19 مباراة، حيث حقق الفوز فى  10 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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