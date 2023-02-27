شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 / 2 /2023 فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
يستقبل فريق غزل المحلة فى الثالثة عصر اليوم الاثنين، فريق أسوان باستاد المحلة، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث تعادل غزل المحلة مع الإسماعيلى بهدف لمثله فى الجولة الأخيرة، فيما سقط أسوان بثلاثية نظيفة أمام الأهلى فى نفس الجولة.
ويحتل غزل المحلة المركز السابع فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة، حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 وتعرض للهزيمة فى مثلها، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 24.
يصطدم فريق طلائع الجيش، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، فريق الاتحاد السكندرى على استاد جهاز الرياضة، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، حيث تعادل طلائع الجيش مع إنبى سلبيا فى الجولة الماضية، فيما حقق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.
ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26.
وفى المقابل، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة من 19 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.