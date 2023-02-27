مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 / 2 /2023 فى الدورى الممتاز

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الاثنين، مباراتان قويتان فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بين غزل المحلة وأسوان، وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندري. موعد مباراة غزل المحلة وأسوان

يستقبل فريق غزل المحلة فى الثالثة عصر اليوم الاثنين، فريق أسوان باستاد المحلة، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث تعادل غزل المحلة مع الإسماعيلى بهدف لمثله فى الجولة الأخيرة، فيما سقط أسوان بثلاثية نظيفة أمام الأهلى فى نفس الجولة.