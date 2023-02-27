شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس الدفع بأشرف لقيادة الجبهة اليسرى أمام الداخلية وإراحة معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الاعتماد على محمد أشرف، لاعب الفريق الأحمر، للمشاركة أساسيا وقيادة الجبهة اليسرى لفريقه في مباراته ضد الداخلية يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

تأتي رغبة كولر في الاعتماد على أشرف بقيادة الجبهة اليسرى أمام الداخلية من أجل إراحة التونسي علي معلول، بعدما ظهر الإجهاد على اللاعب التونسي وتسبب في تراجع مردود البدني خلال الفترة الأخيرة.

ويرغب كولر في إراحة معلول خشية من تعرضه للإصابات العضلية، في ظل معاناته من حالة إجهاد عامة، من أجل تجهيزه بشكل جيد للمشاركة أساسيا في مباراة القطن الكاميروني يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشارك محمد أشرف أساسيا في مباراة فريقه الأخيرة بالدوري ضد أسوان، وأبلى بلاء حسنا، ونال استحسان الجهاز الفني، الذي طالبه بمواصلة الاجتهاد وبذل الجهد لحجز مكان بتشكيل الأهلي.