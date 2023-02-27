شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرفض الاستسلام فى دورى أبطال أفريقيا رغم فقدان 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاستسلام فى منافسات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، رغم فقدان 8 نقاط من 3 مباريات خاضها الفريق، حيث خسر فى البداية من شباب بلوزداد باستاد القاهرة بهدف دون رد، ثم تعادل سلبيًا مع المريخ السودانى فى ليبيا، وأخيرًا الخسارة من الترجى التونسى فى تونس بنتيجة 2 / 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.
وأكد جوسفالدو فيريرا، أن فرص فريقه لا تزال قائمة فى التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم الخسارة التي تعرض لها في لقاء الترجي، وقال المدير الفني: "لا يزال أمامنا 9 نقاط، والأمل لا يزال موجودا، وانتهت المرحلة الأولى من دور المجموعات ولم نكن موفقين"، أضاف فيريرا: "كنا نعلم أن المباراة صعبة وقدمنا شوطا ثانيا جيدا جدا أمام الترجي، ومازلنا متمسكين بالأمل وأثق فى لاعبى فريقي".