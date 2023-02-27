شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرفض الاستسلام فى دورى أبطال أفريقيا رغم فقدان 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاستسلام فى منافسات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، رغم فقدان 8 نقاط من 3 مباريات خاضها الفريق، حيث خسر فى البداية من شباب بلوزداد باستاد القاهرة بهدف دون رد، ثم تعادل سلبيًا مع المريخ السودانى فى ليبيا، وأخيرًا الخسارة من الترجى التونسى فى تونس بنتيجة 2 / 0، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

ويمتلك الترجى التونسي 9 نقاط يحتل بها صدارة المجموعة بعد الفوز الذى حققه على الزمالك، وحل المريخ السودانى فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، فاز في لقاء وحيد أمام شباب بلوزداد وخسر أمام الترجى التونسي وتعادل مع الزمالك، بينما جاء شباب بلوزداد ثالثاً برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات فاز في لقاء وحيد وخسر مباراتين، وتذيل الزمالك المجموعة بنقطة واحدة بعد خوضه 3 مباريات خسر مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.

وأكد جوسفالدو فيريرا، أن فرص فريقه لا تزال قائمة فى التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم الخسارة التي تعرض لها في لقاء الترجي، وقال المدير الفني: "لا يزال أمامنا 9 نقاط، والأمل لا يزال موجودا، وانتهت المرحلة الأولى من دور المجموعات ولم نكن موفقين"، أضاف فيريرا: "كنا نعلم أن المباراة صعبة وقدمنا شوطا ثانيا جيدا جدا أمام الترجي، ومازلنا متمسكين بالأمل وأثق فى لاعبى فريقي".