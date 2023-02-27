شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات أهلاوية لتجهيز محمود متولى لمباراة القطن الكاميرونى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة، بمحاولات لتجهيز محمود متولي، مدافع الفريق، لمباراة القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا، بعد تأكد غيابه عن لقاء الداخلية في الدوري.

وتعادل الأهلي مع صن داونز2/2 في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وسيلعب المارد الأحمر مع الداخلية الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

وبدأ الأهلي اليوم الاستعداد للمباراة المقبلة دون راحة عقب مباراة صن داونز التي أقيمت أمس باستاد السلام.

وغادر متولي مباراة صن داونز أمس للإصابة في العضلة الخلفية، قبل أن يخضع لفحص كبير ليتأكد غيابه عن لقاء الداخلية، ويضع له الجهاز الطبي للفريق برنامجا تأهيليا لتجهيزه لمباراة القطن، المقرر لها السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا باستاد السلام.

وعلى صعيد متصل، عبر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق الأهلى، عن حزنه بعد تعادل فريقه أمام صن داونز بهدفين لمثلهما فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت فى دورى أبطال أفريقيا.

وقال مارسيل كولر، فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "حزين للغاية على نتيجة مباراة صن داونز، ونهدر الكثير من الفرص ولا نحولها إلى أهداف، تأخرنا فى النتيجة واستطعنا بقوة الشخصية العودة والتقدم ولكن تلقينا هدفا بدون داع، وتقدمنا بهدفين فقط لأننا أهدرنا الفرص".

وأضاف كولر: الأهلى قدم مباراة جيدة واستطاع العودة للمباراة بعد التأخر بهدف، الفرق بيننا وبينهم أنهم يستغلون الفرص التى تتاح لهم ونحن نهدر الفرص بكثرة.

وتابع: "نعرف ان المنافس يشاهد مباريات الفريق وإذا استمر نفس اللاعب فى تسديد ركلات الترجيح سيعرفون أين سيسدد، فقبل كل مباراة أختار 3 لاعبين لتسديد ركلات الترجيح وأقول لهم من يشعر أنه قادر على التسديد فعليه تسديد ركلة الجزاء".

واستطرد: "محمد هانى يلعب كل ركلات الجزاء بشكل مميز جدا ولا يهدر أى ركلة جزاء فى التدريب، ولكن رأينا ماذا حدث أمام صن داونز والفرق بين التدريب والمباراة هو الضغط، لكن على معلول أهدر ركلة جزاء أمام فلامنجو وكذلك أفشة أهدر، ونختار 3 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء ولكن لن ألومهم".

واختتم كولر تصريحاته قائلا: "هناك مشاكل كثيرة نحتاج لعلاجها فى التدريب، ولكن لا نمتلك أى وقت لتدريب اللاعبين على علاج الأخطاء والتدريب النظرى يكون أكثر من العملى لضغط المباريات وتلاحم المنافسات".

وتعادل فريق الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويحقق أول نقطة في مشواره بدور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة الأفريقية بعد لعب مباراتين، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام القطن الكاميروني.